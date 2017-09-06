الزاوي وحبيب تنغور في مهرجان برلين الدولي ال17 للأدب

يشارك المبدعان الجزائريان الروائي أمين الزاوي والشاعر والكاتب الجزائري حبيب تنغور في الدورة ال17 لمهرجان برلين الدولي للأدب التي تفتتح فعالياتها اليوم الأربعاء وفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان.

وسيحل حبيب تنغور ضيفا على أمسية شعرية إلى جانب شعراء من أستراليا وبنغلاديش وأوكرانيا وبولونيا بينما سيشارك أمين الزاوي في لقاء أدبي حول مجلة "بانيبال" بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها وهي مجله أدبية مقرها لندن وتعنى بترجمة الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية والتعريف به في المملكة المتحدة والغرب.

ويعد حبيب تنغور -الذي ولد بمستغانم في 1947- واحدا من أهم الشعراء الجزائريين الحاليين باللغة الفرنسية حيث له حوالي عشرة دواوين شعرية من بينها " Le Vieux de la Montagne " و"l`Arc et la cicatrice" و"La Gravité de l`ange" و"Le Nacre de l`âme" وغيرها.

كما أصدر تنغور -الذي يعيش بين الجزائر وفرنسا- عدة مؤلفات في القصة والمسرح وهو كذلك مختص في الأنثروبولوجيا وعلم الإجماع وله أبحاث حول الزوايا والطرق الصوفية.

ويعتبر من جهته أمين الزاوي -وهو من مواليد تلمسان في 1956- أحد أهم الأقلام الروائية الجزائرية حيث يكتب بالعربية والفرنسية وقد ترجمت رواياته لعدة لغات من بينها "السماء الثامنة" (2008) و"شارع إبليس" (2009) و"غرفة العذراء المدنسة" (2009) و"حادي التيوس" (2012) التي رشحت للجائزة العالمية للرواية العربية 2013 (البوكر العربية) و"نزهة الخاطر" (2013) روايته الأخيرة.

وحاز الزاوي على عدد من الجوائز الدولية على غرار "درع الثقافة اللبنانية" من وزارة الثقافة اللبنانية في 2007.

ويشارك أيضا في هذه التظاهرة الأدبية -التي تستمر فعالياتها إلى غاية 16 سبتمبر الجاري- كتاب وروائيون وشعراء وفنانون من مختلف البلدان على غرار الروائية التركية العالمية أليف شافاق التي ستفتتح المهرجان والمثقف المكسيكي ألبيرتو روي سانشز والأمريكي إدوارد سنودن الذي سيشارك عبر تقنية "السكايب".

ويعتبر مهرجان برلين الدولي للكتاب -الذي تأسس في 2001- أحد أهم المهرجانات الأدبية في العالم حيث يشارك فيه كل عام كتاب وروائيين ومثقفين وفنانين معاصرين من مختلف بلدان العالم.