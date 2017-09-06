حج 2017: عودة أول فوج للحجاج عبر مطار وهران

إستقبل المطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران مساء اليوم الأربعاء أول فوج للحجاج الجزائريين العائدين من البقاع المقدسة حسبما لوحظ.

و حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي ضمنت هذه الرحلة الأولى لعودة الحجاج الميامين في حدود الساعة السابعة و25 دقيقة مساء قادمة من مدينة جدة السعودية.

وقد عاد في إطار هذه الرحلة 308 حاجا وحاجة الى أرض الوطن والذين كان في استقبالهم أفراد من عائلاتهم في أجواء من الفرحة وهذا بعد أداء الركن الخامس للإسلام.

وجرت مراسم إستقبال هؤلاء الحجاج بحضور والي ولاية وهران مولود شريفي الذي أشاد بظروف الإستقبال الحسنة بفضل مختلف عمليات العصرنة التي جسدت على مستوى مطار وهران.

وكان المسئول الأول للهيئة التنفيذية للولاية مرفوقا بمسئولي وإطارات عدة هيئات على غرار الأمن الولائي والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.

كما تم تسجيل حضور أيضا المسئولين المحليين للشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة اللذين ذكرا بأن 8.830 حاجا وحاجة من 15 ولاية من غرب البلاد قد توجهوا الى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من مطار وهران الدولي وهذا منذ يوم 6 أغسطس المنصرم تاريخ أول رحلة.

و برمجت إجمالا 30 رحلة ذهابا وعدد مماثل للإياب فيما ينتظر عودة فوجين آخرين من الحجاج الى وهران يوم الجمعة القادم فيما ستكون أخر رحلة يوم 25 سبتمبر الجاري.