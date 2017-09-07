حج 2017: عودة أول فوج للحجاج عبر مطار وهران

إستقبل المطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران مساء أمس الأربعاء أول فوج للحجاج الجزائريين العائدين من البقاع المقدسة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة جدة السعودية.

وقد عاد في إطار هذه الرحلة 308 حاجا وحاجة الى أرض الوطن والذين كان في استقبالهم أفراد من عائلاتهم في أجواء من الفرحة وهذا بعد أداء الركن الخامس للإسلام.

وجرت مراسم إستقبال هؤلاء الحجاج بحضور والي ولاية وهران مولود شريفي الذي أشاد بظروف الإستقبال الحسنة بفضل مختلف عمليات العصرنة التي جسدت على مستوى مطار الولاية

وبرمجت إجمالا 30 رحلة ذهابا وعدد مماثل للإياب فيما ينتظر عودة فوجين آخرين من الحجاج الى وهران يوم الجمعة القادم فيما ستكون أخر رحلة يوم ال25 سبتمبر الجاري