الانتخابات المحلية : تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير والتنظيم

أشرف الوزير الأول أحمد اويحيى على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا الخميس.

و أوضح البيان أن اللجنة التي يترأسها الوزير الأول هيئة تنصب عشية كل استشارة انتخابية وتضم وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسهم وزارتي الداخلية و العدل إلى جانب مصالح الأمن.

وسمح لقاء اليوم حسب ذات المصدر بتسجيل انطلاق عدد من العمليات على غرار مراجعة الهيئة الانتخابية و فتح ايداع قوائم الترشحات.

كما سمح اللقاء بتنسيق العمليات المقبلة للقطاعات المعنية بتحضير اقتراع 23 نوفمبر المقبل.

و خلص البيان إلى ان اللجنة تأكدت من أنه سيتم تقديم كل الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.