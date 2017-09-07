الانتخابات المحلية : تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير والتنظيم

07/09/2017 - 12:20

  أشرف الوزير الأول أحمد اويحيى على تنصيب اللجنة  الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية  المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير  الأول هذا الخميس.

و أوضح البيان أن اللجنة التي يترأسها الوزير الأول هيئة تنصب عشية كل استشارة انتخابية وتضم وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسهم  وزارتي الداخلية و العدل إلى جانب مصالح الأمن.

وسمح لقاء اليوم حسب ذات المصدر بتسجيل انطلاق عدد من العمليات على غرار  مراجعة الهيئة الانتخابية و فتح ايداع قوائم الترشحات.

كما سمح اللقاء بتنسيق العمليات المقبلة للقطاعات المعنية بتحضير اقتراع 23  نوفمبر المقبل.  

و خلص البيان إلى ان اللجنة تأكدت من أنه سيتم تقديم كل الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

أوسمة:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

المفتش العام لوزارة الداخلية للإذاعة : تم سحب أكثر من 5 آلاف ملف للترشح إلى غاية 5...
بدوي:يدعو إلى "التجند بقوة" لإنجاح الموعد الانتخابي
محليات 2017: انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأربعاء
محليات 2017:الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تحرص على أداء واجبها الدستوري لتكريس...