تدمير 8 مخابئ ببومرداس

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء 8مخابئ ببومرداس و ذلك اثر عملية بحث و تمشيط، حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الخميس.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثرعملية بحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 06 سبتمبر2017 ثمانية (08) مخابئ ببومرداس/ن.ع.1".

وأضاف المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني بأدرار/ن.ع.3 مهربين اثنين، فيما تم ضبط شاحنتين مُحملتين بـ(55) قنطار من مادة التبغ".

ومن جهة أخرى"أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5 وعناصر الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2 محاولات هجرة غير شرعية لـ(18) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ،في حين تم توقيف (56) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من طرف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من بشار وأدرار ووهران وتلمسان والنعامة"حسب ما أورده ذات البيان