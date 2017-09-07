اتخاذ تدابير استعجاليه لتوفير المياه بعد توقف الفرن العالي لمركب الحجار

قررت السلطات المحلية لولاية عنابة، اتخاذ عدة إجراءات سريعة بسبب التوقف التقني للفرن العالي بمركب الحجار، بسبب النقص الفادح للمياه بعنابه و بعد تراجع كمية المياه التي تزود المركب يوميا من 38 إلى 16 ألف متر مكعب، لتجنب تفاقم الأزمة.

و تعيش ولاية عنابة التي تمّون من سدود ولاية الطارف، أزمة حادة منذ شهر بعد انخفاض منسوب المياه بشكل متسارع، حيث صرح رئيس مجلس إدارة مركب سيدار معمر حباش، أن المسؤولين اضطروا إلى اتخاذ قرار تقني بوقف الفرن العالي إلى أن تحل أزمة المياه في الولاية.

من جهتها، أطلقت إدارة مركب الحجار، سلسلة من الإجراءات الاستعجالية لتأمين وفرة المياه على مستوى المركب من بينها حفر الآبار لضمان تزويد المركب بالمياه بهدف إطلاق سلسلة الإنتاج، حسب مدير عام المركب معطى الله شمس الدين، مضيفا بأنه تم ملأ خزانات التركيب لتفادي توقيف وحدة إنتاج الآزوت.

و كان والي ولاية عنابة محمد سلماني قد أكد عن إطلاق أولى مشاريع تسجيد البرنامج الاستعجالي بتهيئة خمسة آبار قصد استغلالها لتوفير مياه الشروب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية