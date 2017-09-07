انتخابات محلية 2017: نشر النتائج الرسمية للمحليات السابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة

أفادت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس في بيان لها، أنه بإمكان كافة الأحزاب السياسية الاطلاع على النتائج الرسمية المحصل عليها خلال الانتخابات المحلية لسنة 2012 على مستوى كل دائرة انتخابية, عبرالموقع الرسمي للوزارة.

و أوضح البيان أنه و "تحسبا للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 23 نوفمبر 2017 و في إطار التسهيلات المتعلقة بإجراءات الترشح, تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى علم كافة الاحزاب السياسية أنه باستطاعتهم الاطلاع على النتائج الرسمية المحصل عيلها خلال الانتخابات المحلية المجراة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 على مستوى كل دائرة انتخابية, عبر الموقع الرسمي للوزارة www.interieur.gov.dz".