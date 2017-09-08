عيسى يؤكد نجاح موسم حج 2017 ويهنئ أعضاء البعثة الجزائرية على ذلك

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى نجاح موسم حج 2017 بعد تقييم خطط العمل في مراكز البعثة مهنئا بالمناسبة أعضاءها على العمل الكبير الذي قاموا به رغم الصعوبات وزيادة عدد حجاجنا هذا العام.

وأوضح الوزير عقب اجتماع تقييمي عقد الخميس بمكة المكرمة مع رؤساء فروع البعثة في نهاية موسم الحج انه تم تحقيق نتائج جد ايجابية وتحقيق الأهداف التي أعلنا عليها رسميا في مخطط الحكومة وفي وسائل الإعلام اتجاه المواطنين الجزائريين.

وأضاف الوزير عقب الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الحج والعمرة يوسف عزوزة ورئيس موسسة الطوافة للدول العربية بالسعودية قائلا اهنئ أعضاء البعثة الذين قدموا عملا جبارا في العمل الجواري وفي المرافقة وفي التجاوب مع طلبات الحجاج مع كثرة عددهم بسبب ارتفاع حصة الجزائر إلى 36000 حاج وضيق المساحة في المشاعر وخاصة منى

وتابع أن شهادة مؤسسة الطوافة على نجاح مهمتنا في مناسك الحج تؤكد اننا نجحنا في المهمة الموكلة إلينا وهذا ليس فقط بالمعايير التي وضعناها نحن ولكن بتلك أيضا التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مضيفا ان بقوله تلقينا التهاني والتشجيعات وجددنا العهد مع رئيس مؤسسة السعودية على مواصلة التحسين للمواسم المقبلة.

ومن جانب أخر أشار الوزير في تصريحه الصحفي الى تقاعس احد المطوفين من المؤسسة السعودية للطوافة في التكفل الجاد بحجاج جزائريين قائلا إن بعض المطوفين من العربية السعودية لم يكونوا في مستوى التحدي وان مؤسسة الطوافة ستخذ إجراءات ضدهم كما أن وزارة الحج والعمرة السعودية أخذت الموضوع بحزم حقيقي وجاد.

وأضاف لقد لاحظتم البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية إن بعض الحجاج لجزائريين والخدمات المقدمة لهم على وجه الخصوص مشيرا إلى أن تفاعل السلطات السعودية ينم أولا على رابطة الإخوة الأكيدة الموجودة بين الحجاج الجزائريين والموسسة وكذا بين الشعبين إضافة إلى إرادة التعاون والتآلف والمضي قدما إلى مستقبل مشرف.

وقال إن الاخلالات لم تصل إلى حد الفضيحة أو الفتنة ولكنها عكرت صفوة الحاج الجزائري وشغلته عن عبادته وهذا لانسمح به نحن ولا إخواننا في السعودية الذين اتخذوا إجراءات صارمة بكل حزم وجدية من اجل إصلاح الموضوع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج