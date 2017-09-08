أفادت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية "ساينس أدفانسيس" أن التغير المناخي قد يتسبب في انقراض ثلث أنواع الطفيليات مع حلول سنة 2070.

وأوضحت الدراسة أن من بين الطفيليات المعرضة للإنقراض الديدان الشريطية والديدان المدورة والقراد والقمل والبراغيث وغيرها مشيرة إلى أنه إذا كانت لهذه الطفيليات سمعة سيئة تكمن في نشر بين البشر والثروة الحيوانية وغيرها إلا أنها تلعب دورا مهما في النظم الإيكولوجية وأن فقدانها قد يؤدي إلى اضطراب كبير في تلك النظم.

ولمعرفة كيفية تأثير التغير المناخي على حياة مجموعة واسعة من الطفيليات بدأ الباحثون في هذه الدراسة تجاربهم على مجموعة تضم الملايين من الكائنات الحية في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الأمريكي وأمضوا سنوات في تعقب النطاقات الجغرافية للأنواع المختلفة مع العديد من النماذج المناخية للتنبؤ بالتغيرات خلال تلك الفترات والطفيليات التي يمكن أن تختفي في المستقبل.

وقارن الباحثون باستخدام التنبؤات المناخية ما بين 457 نوع من الطفيليات يتوقع أن تتأثر بالتغيرات المناخية تحت سيناريوهات مختلفة حيث وجدوا أن الطفيليات باتت أكثر عرضة للتهديد بالإنقراض من الحيوانات التي تعتمد عليها.

وتوقعوا في أسوأ سيناريو إنقراض أكثر من ثلث أنواع الطفيليات بحلول سنة 2070 وفقدان 10 في المائة منها فقط في افضل سيناريو.

وقال مؤلف الدراسة كولين كارلسون خريج مختبر واين غيتز بجامعة كاليفورنيا إن تباطؤ التغير المناخي له تأثير عميق حقا على معدلات الانقراض مضيفا أن الطفيليات سوف تواجه بالتأكيد خطر انقراض كبير في الـ50 سنة المقبلة. إنها بالتأكيد مهددة مثل أي مجموعة حيوانية أخرى.

وقال نييما هارسي أستاذ مساعد في قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة ميتشغان إن تغير المناخ لديه القدرة على تغيير تقريبا كل بعد من أبعاد التنوع الحيوي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج