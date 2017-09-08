روسيا تدعو إلى نقاش مستمر بشأن مشروع القرار الأممي حول كوريا الشمالية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مناقشة مشروع القرار حول كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بتجاربها النووية مستمرة مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الخروج بأي تقييمات أو استنتاجات.

وأضاف بيسكوف في تصريح نقلته وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة المناقشات حول القرار مستمرة لذلك فإنه من السابق لأوانه الخروج بأي استنتاجات يجب أن ننتظر نتائج المناقشات.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مناقشات مكثفة حول موضوع كوريا الشمالية مع كل من رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني وأوضح موقف روسيا بالتفصيل.

ويناقش مجلس الأمن الدولي حاليا مشروع قرار جديد اقترحته الولايات المتحدة وينص على فرض عقوبات أشد صرامة ضد بيونغ يانغ على خلفية إطلاقها قنبلة هيدروجينية مؤخرا في إطار سلسلة التجارب النووية التى باشرتها فى السنوات الماضية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت ليلة 29 أغسطس الماضي صاروخا باليستيا حلق فوق الأراضي اليابانية وسقط على بعد 1180 كم من رأس أريمو لجزيرة هوكايدو كما أعلنت يوم 3 سبتمبر الجاري عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية مخصصة لتزويد صواريخ بالستية عابرة للقارات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ واج