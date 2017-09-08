دورة تونس المفتوحة للتنس : الجزائرية إيناس إيبو تتأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسة الزوجي

اقتطعت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو رفقة زميلتها الإيطالية إيزابيلا تشاركس, تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي للجدول الزوجي للدورة الدولية المفتوحة للتنس, الجارية من 3 إلى 10 سبتمبر 2017 بالحمامات (تونس).

وجاء تأهل ايبو و زميلاتها تشاركس عقب تفوقهما في الدور ربع النهائي على الزوجي المشكل من الفرنسية ميلين هاليمي و التشيكية أنا سيكوفا بشوطين لصفر بواقع (6-3 و 6-3).

وستواجه ايبو و زميلتها الايطالية في الدور نصف النهائي المقرر إجراؤه اليوم الجمعة الزوجي المشكل من الكرواتية مارينا درازيك و البلغارية ايزابيلا شانيكوفا.

وتقدر قيمة الجوائز المالية لهذه المنافسة ب 15 ألف دولار أمريكي وتجرى على الميادين الترابية لنزل سانتيدو فينيسيا - الحمامات (تونس).

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج