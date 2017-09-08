العنف في ميانمار : الجزائر تعبر عن انشغالها العميق و تدعو الى حماية الروهينغيا بشكل عاجل

أعربت الجزائر اليوم الجمعة في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن انشغالها العميق إزاء أعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الإعلامية و المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار داعية حكومة ميانمار لحماية مواطنيها الروهينغيا بشكل عاجل.

و في رد فعل للمعلومات المتداولة من طرف مصادر عديدة مفادها ارتكاب أعمال عنف ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار أكد السيد بن علي شريف أن المآسي التي تجري في ميانمار بعيد عن الأعين و التي يتعرض إليها مسلمو الروهينغا بلغت درجة لا توصف من البشاعة حسب المعلومات التي تتناقلها العديد من المصادر الإعلامية مؤكدا أن هذا العنف يعد مصدر انشغال كبير بالنسبة للجزائر.

و أردف يقول في هذا الصدد ندعو حكومة ميانمار لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسليط الضوء على اعمال العنف هذه و القيام بدورها في حماية مواطنيها من الروهينغيا المسلمين.

و خلص إلى أن المجتمع الدولي مدعو أيضا إلى تحرك عاجل في إطار مجلس الأمن الاممي و المحافظة السامية للاجئين لوضع حد للعنف الممارس ضد هؤلاء السكان والوقاية من مأساة إنسانية باتت محاورها ترتسم كل يوم أكثر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج