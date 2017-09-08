إرهابيان خطيران يسلمان نفسهما للسلطات العسكرية بجيجل

سلم إرهابيان خطيران نفسهما، صباح اليوم الجمعة، للسلطات العسكرية بجيجل وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن مملوءة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان (02) خطيران نفسهما للسلطات العسكرية بجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, صبيحة اليوم 08 سبتمبر 2017، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى ب، عبد الحكيم المكنى أبو دجانة والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1992 والإرهابي المسمى ق، يزيد المكنى المثنى الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 1993, وكان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن مملوءة.

وتجدر الإشارة الى أن عائلة الإرهابي ق، يزيد والمتكونة من الزوجة وخمسة أبناء كانت قد سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل يوم 30 جوان 2016 ودعته لتسليم نفسه والرجوع إلى كنف عائلته.

وبالمناسبة، تدعو وزارة الدفاع الوطني من تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج