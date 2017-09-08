دورة تونس المفتوحة: الجزائرية إيناس إيبو تتأهل للدور النهائي في منافسة الزوجي

تأهلت لاعبة التنس، الجزائرية إيناس إيبو وزميلتها الإيطالية إيزابيلا تشركس، اليوم الجمعة، للدور النهائي لمنافسة الزوجي، للدورة الدولية المفتوحة الجارية من 4 إلى 10 سبتمبر بالحمامات (تونس).

وفازت اللاعبتان في الدور ما قبل النهائي بشوطين لواحد (2-6، 6-4 و 10-8) على الزوجي البلغاري الكرواتي المشكل من إيزابيلا شينيكوفا و ماريانا جازيك.

وفي المباراة النهائية ستواجه إيبو و تشركس الثنائي الأرجنتيني والكولومبي المشكل من فيكتوريا يوسيو و ماريا قونزالس هيرازو الفائز على الزوجي الأيطالي -الصربي فيرينا هوفر و تيجانة سباسوجيفيتش (2-1: 7-5، 2-6 و 10-8).

وفي منافسة الفردي، اقصيت إيبو يوم الاربعاء الفارط في الدور الثاني للجدول النهائي من طرف الإيطالية فيرينا هوفر (7-5، 2-6 و 10-8).

و رصدت لدورة الحمامات الجارية على الملاعب الترابية جوائز مالية قدرها 15000 دولار أمريكي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج