مجلس الأمن يبحث أزمة مسلمي "الروهينغا" خلال سبتمبر الجاري

قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدوليي مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدةي السيد تيكيدا أليمو ي أن المجلس سيبحث خلال سبتمبر الجاري أزمة أقلية "الروهينغيا" المسلمة في ميانمار.

وذكر أليموي في تصريحات اليومي أن بريطانيا تقدمت في أغسطس الماضي بمقترح لمناقشة الأزمة إلا أن المجلس فشل في التوصل إلى قرار بشأن المقترحي موضحا أن هنالك شبه اجماع حاليا على وضع الملف على طاولة النقاش خلال الشهر الجاري لاسيما بعد الأحداث المتصاعدة في ميانمار وفرار أكثر من ربع مليون مسلم من البلاد باتجاه الجارة بنغلاديش.

يشار إلى أن أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار تتعرض منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي إبادة جماعية في إقليم "أراكان" (راخين) غربي البلادي مما دفع اكثر من 270 ألف شخص على الفرار نحو بنغلاديش.