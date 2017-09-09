زطــشي : استبعــاد 5 لاعبـين من صفــوف الخضر

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي ، الجمعة ، أنه ستحدث تغييرات على مستوى تعداد المنتخب الوطني لكرة القدم، تحسبا للتربصات و المقابلات المقبلة "للخضر" بسبب تراجع مستوى بعض العناصر وعدم تقديمهم للإضافة المنتظرة منهم خلال المباريات التصفوية المؤهلة الى مونديال 2018 بروسيا.

وقال زطشي لبرنامج " استوديو الكرة" للإذاعية الوطنية: "بعد إقصاء المنتخب الوطني من سباق التأهل إلى كأس العالم 2018 و الهزيمة أمام زامبيا على مرتين سيتم استبعاد بين أربعة و خمسة لاعبين من صفوف المنتخب لأنهم أصبحوا عاجزين عن تقديم مزيد من العطاء".

وواصل زطشي حديثه قائلا : "لا يمكنني الكشف عن أسماء هؤلاء اللاعبين، لكن الأكيد أنهم لن يكونوا ضمن قائمة اللاعبين المستدعين للتربص المقبل وهذا لا يعني أنه سيتم إستبعادهم نهائيا".

وأكد الرئيس السابق لنادي بارادو الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى، أنه تشاور في خصوص هذا القرار مع الناخب الوطني لوكاس ألكاراز و باقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم : "هذا القرار الذي اتخذته القاضي باستبعاد بعض لاعبي المنتخب عن التشكيلة مستقبلا لم يكن فردي و إنما جاء بعد مشاورات مع المدرب ألكاراز و أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية" ،مضيفا أنه "سيواصل في سعيه للنهوض بالكرة الجزائرية" عبر ما وصفه "بالثورة" راجيا من الجمهور الرياضي التريث فقط.

ويوجد زطشي، تحت ضغط الجمهور الكروي الجزائري، بعد إقصاء المنتخب الوطني للمحليين من التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2018 بكينيا وكذا خروج المنتخب الأول من مشوار التأهل إلى المونديال الروسي، سيما الانتقادات التي طالته بسبب خيار انتداب التقني الاسباني الذي لا يملك اي تجربة على مستوى المنتخبات.

يذكر أن خير الدين زطشي انتخب رئيسا جديدا للفاف في 20 مارس الماضي خلفا لمحمد روراوة الذي قرر عدم الترشح لعهدة اولمبية جديدة.