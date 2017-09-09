توقيــف شخصيـن علـى عـلاقـة بالعمـلية الارهـابية ضد مقـر أمـن ولايـة تيــارت

09/09/2017 - 12:33

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع  عناصر الدرك الوطني أمس الجمعة من توقيف شخصين لهما علاقة بالعملية الإرهابية  ضد مقر أمن ولاية تيارت، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

وأوضح البيان :"في إطار مكافحة الإرهاب, تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي  بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يوم 8 سبتمبر 2017 من توقيف شخصين لهما علاقة  بالعملية الإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت/ن ع 2".

وفي إطار مكافحة التهريب و الهجرة غير الشرعية، "أوقفت مفارز للجيش الوطني  الشعبي بكل من الناحية العسكرية الثالثة و الرابعة, ثمانية (8) مهاجرين غير  شرعيين من جنسيات مختلفة". 

و بالناحية العسكرية السادسة، "تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من توقيف  عشرة (10) مهربين و حجز شاحنتين (2) و خمسة (5) سيارات رباعية الدفع و واحد و  عشرون (21) طنا من المواد الغذائية و 1020 لترا من الوقود".

كما حجز عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) "ثمانين (80)  كلغ من الكيف المعالج".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

بدوي يدعو الجزائريين الى اليقظة ومرافقة أسلاك الامن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد
تدمير 6 مخابئ و ثلاث قنابل تقليدية الصنع واسترجاع أسلحة ببجاية وأدرار
القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة بعين الدفلى
القضــاء على إرهـــابي بعــن الدفلــى واسترجــاع كلاشنيكوف وذخيرة