نشرية خاصة : اضطرابات جوية وأمطار رعدية بدءا من مساء هذا السبت

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم، في عدد من الولايات شمال الوطن.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية، هل كل من: “مستغانم، شلف تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأشار ذات المصدر إلى أن صلاحية النشرية، ستدوم من ليلة اليوم إلى غاية مساء الغد.

وأوضحت هوارية برقطة المكلفة بالاعلام على مستوى الديوان الوطني للارصاد الجوية أن اواخر ليلة السبت إلى الأحد ستشهد اضطرابا جويا كلاسيكيا بدءا من الناطق الغربية للوطن والوسطى ، سيكون مرفوقا بأمطار رعدية ، فيما سيعرف نهار الاحد سحبا غائمة مع تساقط زخات امطار على المناطق الوسطى والغربية للوطن ، قبل ان يصل إلى المناطق الشرقية خلال ظهيرة اليوم نفسه .

واضافت برقطة ان هذا الاضطراب سيرافقه تراجع في درجات الحرارة القصوى إلى أقل من 30 درجة على المناطق الشمالية وقد يتم تسجيل 25 درجة فقط على المناطق الغربية والوسطى ولا تتعدى 22 درجة مائوية على المناطق الدجاخلية الشرقية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج