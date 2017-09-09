بعثة الأمم المتحدة في ليبيا : لا نعتزم نشر قوة لحفظ السلام في البلاد

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت أنها لا تعتزم نشر قوة حفظ سلام تابعة لها في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ان البعثة بدأت بالعودة تدريجيا إلى ليبيا بما يعني زيادة عدد موظفيها هناك بمن فيهم أفراد الأمن الذين تنحصر مهمتهم فقط في حراسة موظفي الأمم المتحدة داخل مقر الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة هي بعثة سياسية وأن ولايتها التي حددها مجلس الأمن الدولي لا تسمح بوجود قوة لحفظ السلام للعمل في ليبيا مشددا على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكرر التزامها الكامل بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج