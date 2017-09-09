دورة الحمامات ''المفتوحة'': الجزائرية إيناس إيبو تتوج بلقب الزوجي

توجت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو رفقة زميلتها الإيطالية إيزابيلا تشاركس اليوم السبت بمنافسة الزوجي للدورة الدولية ''المفتوحة'' للتنس, بعد تغلبهما على الزوجي المتكون من الأرجنتينية فيتوريا بوسيو و الكولمبية ماريا قونزالس هيرازو بشوطين نظيفين (6-1 و 6-4).

ويأتي هذا التتويج لبطلة إفريقيا للوسطيات لعام 2015 ردا للاعتبار بعد اقصائها في منافسة الفردي, يوم الاربعاء الفارط في الدور الثاني للجدول النهائي من طرف الإيطالية فيرينا هوفر (6-3 و 4-6 و 6-2).

ورصدت لدورة الحمامات الجارية على الملاعب الترابية جوائز مالية قدرها 15.000 دولار أمريكي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج