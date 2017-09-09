دورة الحمامات ''المفتوحة'': الجزائرية إيناس إيبو تتوج بلقب الزوجي

09/09/2017 - 17:24

توجت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو  رفقة زميلتها الإيطالية إيزابيلا تشاركس اليوم السبت بمنافسة الزوجي للدورة  الدولية ''المفتوحة'' للتنس, بعد تغلبهما على الزوجي المتكون من الأرجنتينية  فيتوريا بوسيو و الكولمبية ماريا قونزالس هيرازو بشوطين نظيفين (6-1 و 6-4).

ويأتي هذا التتويج لبطلة إفريقيا للوسطيات لعام 2015 ردا للاعتبار بعد  اقصائها في منافسة الفردي, يوم الاربعاء الفارط في الدور الثاني للجدول  النهائي من طرف الإيطالية فيرينا هوفر (6-3 و 4-6 و 6-2).

ورصدت لدورة الحمامات الجارية على الملاعب الترابية جوائز مالية قدرها  15.000 دولار أمريكي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

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