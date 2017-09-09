بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس /الجولة الثانية/: النتائج الجزئية والهدافون

النتائج الجزئية و الهدافون بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم, يومي الخميس و الجمعة و السبت:

نصر حسين داي : 1 قاسمي (48 ض.ج)

اتحاد العاصمة : 1 مزيان (74)

نادي بارادو : 1 بوعبطة (12)

مولودية وهران : 0

دفاع تاجنانت : 2 عطوش (30) و بلمختار (37)

شباب قسنطينة : 1 سيسي (41)

اتحاد الحراش : 1 بانوح (90+4 ض ج)

شباب بلوزداد : 2 شبيرة (76) و عريبي (83)

اتحاد البليدة : 2 فريوة (39 ض.ج و 68)

شبيبة القبائل : 3 جعبوط (31), أوقاسي (54), يطو (71)

اتحاد بلعباس : 2 بونوة (35 ض.ج), بوقلمونة (76)

أولمبي المدية : 1 كولخير (49)



مولودية الجزائر : عزي (25)

وفاق سطيف : بدران (65)



بشار : شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة (45ر20). (واج)

54343/ 015/ 400 /172







وأج 092059 الجزائر سبتمبر 17

نننننننن

