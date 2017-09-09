بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس /الجولة الثانية/: النتائج الجزئية والهدافون

09/09/2017 - 21:39

النتائج الجزئية و الهدافون بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم, يومي الخميس و الجمعة و السبت:
نصر حسين داي  : 1   قاسمي     (48 ض.ج)
اتحاد العاصمة    : 1   مزيان      (74)
 نادي بارادو       :  1  بوعبطة    (12)
مولودية وهران   :  0    
  دفاع تاجنانت    : 2 عطوش (30) و بلمختار (37)  
 شباب قسنطينة  :  1 سيسي (41)
  اتحاد الحراش   : 1 بانوح (90+4 ض ج)
 شباب بلوزداد   : 2 شبيرة (76) و عريبي (83)        
 اتحاد البليدة       : 2  فريوة (39 ض.ج و 68)
شبيبة القبائل     : 3  جعبوط (31), أوقاسي (54), يطو (71)
اتحاد بلعباس      : 2 بونوة (35 ض.ج), بوقلمونة (76)  
أولمبي المدية     : 1 كولخير (49)  
 
مولودية الجزائر :  عزي (25)
وفاق سطيف         : بدران (65)
 
بشار            : شبيبة الساورة  - اتحاد بسكرة         (45ر20). (واج)
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وأج 092059 الجزائر سبتمبر 17
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رياضة