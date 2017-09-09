النتائج الجزئية و الهدافون بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم, يومي الخميس و الجمعة و السبت:
نصر حسين داي : 1 قاسمي (48 ض.ج)
اتحاد العاصمة : 1 مزيان (74)
نادي بارادو : 1 بوعبطة (12)
مولودية وهران : 0
دفاع تاجنانت : 2 عطوش (30) و بلمختار (37)
شباب قسنطينة : 1 سيسي (41)
اتحاد الحراش : 1 بانوح (90+4 ض ج)
شباب بلوزداد : 2 شبيرة (76) و عريبي (83)
اتحاد البليدة : 2 فريوة (39 ض.ج و 68)
شبيبة القبائل : 3 جعبوط (31), أوقاسي (54), يطو (71)
اتحاد بلعباس : 2 بونوة (35 ض.ج), بوقلمونة (76)
أولمبي المدية : 1 كولخير (49)
مولودية الجزائر : عزي (25)
وفاق سطيف : بدران (65)
بشار : شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة (45ر20). (واج)
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وأج 092059 الجزائر سبتمبر 17
نننننننن
بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس /الجولة الثانية/: النتائج الجزئية والهدافون
09/09/2017 - 21:39
رياضة
النتائج الجزئية و الهدافون بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم, يومي الخميس و الجمعة و السبت:
النتائج الجزئية و الهدافون بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم, يومي الخميس و الجمعة و السبت: