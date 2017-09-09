الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للسيدات (الدورة التأهيلية) : هزيمة المنتخب الجزائري أمام نظيره التونسي (3- 1)

تغلب المنتخب التونسي للسيدات في الكرة الطائرة على نظيره الجزائري بنتيجة (3- 1) في لقاء الذهاب للدورة التأهيلية للبطولة الإفريقية للأمم-2017 جمع بينهما اليوم السبت بالقاعة المتعددة الرياضات ببجاية.

و جاءت الأشواط على النحو التالي: 25-22, 20- 25, 24- 26, 25-21.

وسيلتقي المنتخبان الجزائري و التونسي يوم غد الأحد (سا 00ر18) ببجاية لحساب لقاء الإياب.

و في حالة التعادل, ستجري مباراة فاصلة يوم الاثنين 11 سبتمبر(سا 00ر18) ببجاية دائما.

وينظم الكاميرون المرحلة النهائية للمنافسة ما بين 5 و 20 اكتوبر المقبل.