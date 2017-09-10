المحترف الأول/الجولة الـ 3: شباب بلوزداد ينفرد بالريادة والوفاق يفرض التعادل على العميد

تميزت الدفعة الثالثة لمباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم التي لعبت أيام الخميس الجمعة والسبت بانفراد شباب بلوزداد بصدارة الترتيب بعد تحقيقه لفوزين متتاليين بست نقاط فيما انتهت مباراة القمة بين مولودية الجزائر و وفاق سطيف بالتعادل 1-1.

وقد جرت عشية السبت مباراة القمة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف التي لم تسمح للجمهور متابعتها بسبب العقوبة المسلطة على العميد.

وافتتحت المولودية باب التسجيل عن طريق المدافع عزي (25) قبل ان يعدل الوفاق النتيجة عن طريق بدران في بداية المرحلة الثانية رغم النقص العددي للزوار بعد طرد نساخ في المرحلة الاولى. وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان المركز الثاني برصيد اربع نقاط رفقة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل ودفاع تاجنانت.

و في البليدة، حققت شبيبة القبائل التي عرفت تنصيب الرئيس الجديد حميد صادمي خلفا لمحند الشريف حناشي الذي ترأس الفريق لمدة 24 عاما، عملية مربحة بفوزها خارج قواعدها على اتحاد البليدة (3-2) لتصعد بذلك للمركز (الثالث..)، فيما يبقى اتحاد البليدة يعاني الأمرين ببقائه في المراتب الأخيرة بدون رصيد.

وفي بلعباس، تمكن اتحاد بلعباس تحقيق الفوز على الصاعد الجديد اتحاد بسكرة بنتيجة (2-1) بفضل هدفي بونوة (د 35) من ضربة جزاء و بوقلمونة (د 76) مقابل هدف كولخير في بداية الشوط الثاني (د 49) . وكان أولمبي المدية قد ضيع رمية جزاء عن طريق المخضرم سفيان يونس (د 20) مفوتا على فريقه فرضة التقدم في النتيجة ليبقى في منطقة الخطر بنقطة واحدة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت الخميس بلقاء محلي عاصمي بين نصر حسين داي و اتحاد الجزائر والذي انتهى بنتيجة التعادل (1-1) في الوقت الذي وجد فيه الصاعد الجديد، نادي بارادو صعوبات جمة للفوز على ضيفه مولودية وهران (1-0).

وتواصلت الجولة الثانية الجمعة بإجراء لقائين آخرين عاد فيهما الفوز بنفس النتيجة (2-1) لدفاع تاجنانت وشباب بلوزداد أمام على التوالي شباب قسنطينة واتحاد الحراش.

وكان الشباب البلوزدادي أكبر مستفيد من هذه الجولة كونه كسب النقاط الثلاثة على حساب مضيفه اتحاد الحراش الذي لم ينجح بعد في تسجيل نقطته الأولى للموسم الجديد. .

وستعرف الجولة الرابعة للبطولة تقديم مباراتين بسبب مشاركة اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر في المنافسات الأفريقية حيث يستقبل الاتحاد دفاع تاجنانت يوم الاثنين، فيما يخوض العميد لقاء محليا ضد شباب بلوزداد في اليوم الموالي بملعب 20 أوت.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج