توقيف أربعة أشخاص لهم علاقة بالعملية الإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ، السبت من توقيف أربعة أشخاص لهم علاقة بالعملية الإرهابية التي كانت قد استهدفت مؤخرا مقر أمن ولاية تيارتذ، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني هذا الأحد في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنيي يوم 09 سبتمبر2017 من توقيف أربعة (04) أشخاص لهم علاقة بالعملية الإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت بالناحية العسكرية الثانية".

و من جهة أخرى وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, 16 شاحنة محملة بـ 76,29 طن من المواد الغذائية و20000 لتر من زيت المائدة" فيما "أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني 12 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وأدرار", يضيف المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر، "أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية ثلاثة تجار مخدرات ضُبط لديهم 385 كيلوغرام من الكيف المعالج"، حسب ما ورد في البيان ذاته.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج