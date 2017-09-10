رئيس فنــزويلا يشـــرع اليــوم الأحــد فــي زيــارة إلــى الجــزائر

يشرع رئيس فنزويلا نيكولا مادورو موروس هذا الأحد في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر ستسمح له بإجراء "تقييم لوضع علاقات الصداقة و التعاون الثنائية" بين الجزائر و فنزويلا، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن "رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية فخامة السيد نيكولا مادورو موروس يجري زيارة إلى الجزائر يومي 10 و 11 سبتمبر 2017".

وأضاف المصدر نفسه أن "هذه الزيارة ستسمح للطرفين بإجراء تقييم لوضع علاقات الصداقة والتعاون الثنائية وكذا سبل ووسائل تعزيزها".

"كما ستسمح هذه الزيارة بإجراء تبادل لوجهات النظر حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها وضع السوق العالمية للمحروقات و آفاقها"،حسبما جاء في البيان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج