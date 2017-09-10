بن غـبريـت للإذاعـــة :5.67 بالمائة فقــط من المـدارس تشـهـد اكتظــاظـا فـي الاقســام

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ،هذا الأحد ، إن الاكتظاظ يمس عددا قليلا من المؤسسات التعليمية ، مشيرة إلى أن 5.67 بالمائة فقط من الأقسام البيداغوجية تشهد اكتظاظا في الصف المدرسي.

وأبرزت بن غبريت لدى استضافتها في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن هذا الاكتظاظ راجع إلى اسباب متعددة تتعلق أساسا بالولايات والبلديات التي تشهد حركية كبيرة في عملية ترحيل العائلات إلى سكنات جديدة وبالمقابل لم يتم تهيئة وتوفير المؤسسات التعليمية على مستوى هذه المناطق ، مشيرة إلى انه من ضمن هذه الولايات وهران والجزائر وبومرداس وسطيف، فضلا عن النمو الديمغرافي من جهة ونسبة معيدي السنة سيما في الطور المتوسط .

كما أشارت الوزيرة في معرض حديثها عن البنية التحتية والهياكل التي تم تخصيصها للدخول المدرسي إلى استلام 102 مؤسسة جديدة هذه السنة تضاف إلى المؤسسات الموجودة إلى جانب هناك مشاريع أخرى قيد الانجاز من المنتظر استلامها خلال العطلة الشتوية المقبلة، مبرزة ان المشكل المطروح يتعلق بالدرجة الأولى بصيانة وهيكلة المؤسسات فلا يكفي بناؤها وفتحها وانما يجب تجنيد الموارد البشرية في هذا الاطار.

كما ذكرت وزيرة التربية أنه هناك 000 27 مؤسسة تعليمية على مستوى الوطن موضحة أن عدد موظفي القطاع لأداء وظائفهم لا يزال "غير كاف"ولا سيما ما تعلق بالإشراف الإداري، مؤكدة في هذا السياق أن ميزانية التشغيل تقدر بحوالي 15 بالمائة ويبقى هناك نقص في هذا الجانب على حد تعبيرها .

من جهة أخرى اعتبرت بن غبريت أن فتح المدارس الداخلية لصالح تلاميذ المدارس الثانوية من أولوياتها، حتى لو كانت تقول " إنه هناك "تحفظات" على مستوى المجتمع، لإرسال أبنائه هناك.

المـصدر: موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف