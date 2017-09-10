الإذاعة الجزائرية تبث شبكاتها البرامجية الجديدة لموسم 2017 -2018 ابتداء من هذا الأحد

تنطلق الإذاعة الجزائرية ابتداء من هذا الأحد 10 سبتمبر في بث شبكاتها البرامجية الجديدة لموسم 2017 -2018 عبر كافة قنواتها الموضوعاتية و الجهوية ، حيث تعكف الإذاعة الوطنية على تقديم برامج ذات نوعية كخدمة عمومية آنية و هادفة فهي برامج جد ثرية.

نشير إلى أنه يتم التركيز على البرامج التي تقدم خدمة عمومية و ذلك من خلال تكيفها مع موعد الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر 2017 بالإضافة إلى برامج إخبارية متنوعة، أما قسم الإنتاج فيقدم باقة منوعة و ثرية.

و في هذا الصدد يقول مدير القناة الإذاعية الأولى محمد زبدة إن" الشبكة البرامجية الجديدة تقسم إلى منحنين الأول يخص التوجيهات العامة ، كما تصادف الشبكة انتخابات المجالس البلدية و الولائية و لذا ستتكيف خلال هذا الثلاثي الكثير من البرامج مع الحدث فيما يخص الجانب التحسيسي و التوعوي مع مرافقة الانتخابات.

و أضاف مدير القناة الأولى أن الشبكة البرامجية السنوية تبقى متميزة سواء من خلال البرامج التي تعود مجددا أو البرامج المستحدثة ، و أبرز البرامج ،البرنامج الإخباري اليومي (ضيف الصباح )، أما البرامج الإنتاجية البارزة فهي الطبعة الثالثة لبرنامج (بين الثانويات) و جديد هذه السنة أنها تجمع بين وزارة التربية و وزارة الدفاع الوطني من خلال إدماج ثانويات أشبال الأمة ، كما هناك برامج تفاعلية، اجتماعية، ثقافية ، تربوية."

من جهتها تقدم الإذاعات الموضوعاتية شبكة برامجية ثرية خلال هذا الموسم كإذاعة الشباب جيل أف. أم و الإذاعة الدولية المتخصصة في الأخبار وإذاعة القرآن الكريم التي تكرس المرجعية و الهوية الوطنية، والإذاعة الثقافية.

و في هذا الشأن أوضح مدير إذاعة القرآن الكريم عيسى حمدي أن الشبكة البرامجية الجديدة تتضمن استمرارية البرامج الأساسية التي أصبحت تميز إذاعة القرآن الكريم كبرامج (الفقه) مع الأستاذ أبو عبد السلام بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الجديدة منها ما هو في تجاه تكريس مرجعية الهوية الجزائرية خاصة المرجعية الفقهية حيث سيشرع في بث برنامج جديد تحت عنوان (منبر الفقه المالكي) و كذا برنامج اقتصادي بعنوان (المحور).

من جانبها ستقدم الإذاعة الثقافية تنوعا في شبكتها البرامجية الجديدة حيث قال في هذا الخصوص مديرها محمد بدر الدين إن الإذاعة الثقافية ستسعى خلال هذا الموسم الجديد إلى المساهمة في إبراز التنوع و الثراء الذي يميز الثقافة الجزائرية و كذا تنشيط الساحة الثقافية و تفعيلها خدمة للهوية الوطنية وذلك حفاظا على تراثنا الغزير سواء المادي أو اللامادي، و لتحقيق ذلك تم إدراج عدة برامج جديدة منها (موعد للنقاش) و (بحوث شخصية و مسار) و (ضياء الكلمات) و (الذاكرة و التاريخ)، بالإضافة إلى العديد من البرامج المحتفظ بها، مذكرا بجعل الإذاعة الثقافية عنوانا للثقافة و الفن بكل أصنافه و أشكاله.

المصدر: الإذاعة الجزائرية