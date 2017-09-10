ورشة جزائرية - جنوب افريقية قبل نهاية السنة لتحديد فرص الاستثمار في الطاقة

كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني هذا الأحد, عن تنظيم ورشة جزائرية- جنوب افريقية قبل نهاية السنة بالجزائر العاصمة و التي "ستسمح للمؤسسات و المستثمرين الجزائريين و نظرائهم من جنوب إفريقيا بتحديد فرص الاستثمار" حسبما أفاد به بيان للوزارة.

فضلا عن ذلك تهدف هذه الورشة إلى إيجاد السبل المثلى لتقريب الجزائر و إفريقيا الجنوبية حول مشاريع هيكلية في كلا البلدين و كذا في القارة الإفريقية يضيف نفس المصدر.

و تم الإعلان عن تنظيم هذه الورشة عقب لقاء وزير الطاقة و سفير إفريقيا الجنوبية بالجزائر دينيس دلومو حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات التي تربط البلدين خصوصا في مجال الطاقة.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تطوير شراكات مربحة و تكثيف المشاورات لتفعيل مشاريع مستحدثة للثروة من خلال تعاضد المواهب و الذكاء الجزائري و الإفريقي الجنوبي بما يعود بالفائدة على كلا البلدين الذين يعتبران فاعلين أساسيين في القارة الإفريقية.