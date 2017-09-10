ورشة جزائرية - جنوب افريقية قبل نهاية السنة لتحديد فرص الاستثمار في الطاقة

10/09/2017 - 15:54

كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني هذا الأحد, عن تنظيم ورشة جزائرية- جنوب افريقية  قبل نهاية السنة  بالجزائر العاصمة و التي "ستسمح للمؤسسات و المستثمرين الجزائريين و نظرائهم  من جنوب إفريقيا بتحديد فرص الاستثمار" حسبما أفاد به  بيان للوزارة.

فضلا عن ذلك  تهدف هذه الورشة  إلى إيجاد السبل المثلى لتقريب الجزائر و  إفريقيا الجنوبية حول مشاريع هيكلية  في كلا البلدين و كذا في القارة  الإفريقية يضيف نفس المصدر.

و تم الإعلان عن تنظيم هذه الورشة عقب لقاء وزير الطاقة و سفير إفريقيا  الجنوبية بالجزائر دينيس دلومو حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات التي  تربط البلدين خصوصا في مجال الطاقة.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تطوير شراكات مربحة و تكثيف المشاورات لتفعيل   مشاريع مستحدثة  للثروة من خلال تعاضد المواهب و الذكاء الجزائري و الإفريقي  الجنوبي بما يعود بالفائدة على كلا  البلدين الذين يعتبران فاعلين أساسيين في  القارة الإفريقية.

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