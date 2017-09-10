مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

10/09/2017 - 16:13

اقتحم ستوطنون المسجد الأقصى  المبارك صباح الأحد, من جهة باب المغاربة,وسط حراسات مشددة من شرطة  الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

و ذكرت مصادر اعلامية إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية, ونفذت  جولات استفزازية   في أرجاء المسجد المبارك.

وأشارت إلى تواجد عدد كبير من المواطنين في المسجد الأقصى الذين انتشروا عبر  حلقات علم في مختلف ساحاته  ومُصلياته مضيفة أن الأعداد الكبيرة من المصلين الذين كانوا في المسجد ردوا  على هذا الاقتحام عبر الانتشار في أرجاء المسجد في حلقات علم.

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