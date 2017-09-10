تنظيم مسابقة للممثلين المنتمين للأسلاك المشتركة للاعتناء بالصحة النفسية للتلاميذ

كشف مدير الوسائل المادية و البشرية بوزارة التربية الوطنية فيصل فاضل خلال نزوله ضيفا على برنامج "نحن في الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى عن مسابقة على أساس اختبار أواخر الشهر الحالي للممثلين المنتمين للأسلاك المشتركة الخاصة برتب طب العمل المستحدثة جديدا للاعتناء بالصحة النفسية للتلاميذ.

كما أكد فيصل فاضل على مواصلة العمل بالقوائم الاحتياطية و في جميع المناصب و ذلك لسد العجز المسجل.مشيرا إلى أن الجديد في هذه المسابقة "هوعدم تسقيف القوائم الاحتياطية الخاصة بالرتب".

و أوضح في ذات السياق أن" بعض الرتب تحتاج إلى تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات و التي ستكون في بعض الرتب التابعة للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة".

و بالنسبة لرتب طب العمل قال "إن هاته الرتب تم استحداثها لأول مرة من أجل تأطير مراكز طب العمل على مستوى الولايات بأخصائي نفساني و ممرض ذي شهادة دولة".

و بخصوص ترقية الموظفين عمدت وزارة التربية الوطنية ككل سنة إلى إجراء دورات مست أكثر من 14 ألف منصب موزعة على رتب تربوية متنوعة.حيث نظمت ثلاث دورات و دورة خاصة بالتوظيف الخارجي في رتب تربوية و أخرى إدارية أين تم فتح أزيد من 4 ألاف منصب أستاذ تعليم ثانوي و أزيد من 5 ألاف منصب أستاذ تعليم متوسط حسب مدير الوسائل المادية و البشرية فيصل فاضل.

هذا و تعمل الوزارة الوصية من خلال تنظيم هاته المسابقة على سد العجز المسجل مع كل دخول مدرسي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية