بقع القزحية قد تكون علامة على أمراض تسببها الشمس

ذكر باحثون أن البقع الداكنة التي تظهر على قزحية العين ( الجزء الملون من العين ) ليست سرطانية، ولكن هذه البقع التي تشبه النمش قد تكون علامة على أمراض أخرى تتعلق بالتعرض المفرط لأشعة الشمس.

فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتواجدون كثيرا خارج المنزل قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة باعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالتعرض لأشعة الشمس. وأشار الباحثون إلى أنه لم يتم حتى الآن معرفة ما هو الدور المحدد الذي تسببه أشعة الشمس فيما يخص أمراض العيون، لكن مع ذلك تشير المؤشرات الحيوية إلى الكميات العالية من التعرض المزمن لأشعة الشمس.

جدير بالذكر أن الباحثين قاموا بفحص عيون أكثر من 600 سباح في حمامات سباحة عامة بالنمسا، حيث قام المشاركون فيها بتسجيل عاداتهم الخاصة بالحماية من الشمس ومدى تعرضهم لأشعتها.

وأظهرت النتائج لاحقا أن نمش العين أو تلك البقع مرتبطة بعدة عوامل منها التقدم في السن، ووجود حروق الشمس، كما وجد الباحثون أن النمش كان أكثر شيوعا بين من يملكون عيونا ذات ألوان فاتحة، ولم يهتموا بوضع النظارات.

وأوضح الباحثون في النهاية أن النمش يميل للظهور في الحافة الخارجية لأسفل القزحية، في الوقت الذي توفر فيه الأنف والحاجبان الحماية والظل للأجزاء الداخلية وتقلل من التعرض للشمس.