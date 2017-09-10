مساهل يترأس مع نظيره الياباني هذا الأحد أشغال الدورة الأولى للحوار السياسي العربي-الياباني بالقاهرة

يترأس وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل هذا الاثنين بالقاهرة مناصفة مع نظيره الياباني، تارو كونو، أشغال الدورة الأولى الحوار السياسي العربي-الياباني،و المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وأضاف أن "هذه الدورة التي تعتبر آلية جديدة ستبحث عددا من القضايا و الأزمات في المنطقة العربية و شرق آسيا و قضايا مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى دراسة سبل و وسائل الدفع بالتعاون العربي في المجال الثقافي و التعليمي".

و أشار البيان إلى أنه "سيكون للسيد عبد القادر مساهل على هامش أشغال هذه الدورة لقاء ثنائي مع وزير الشؤون الخارجية الياباني يتمحور حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك و تطوير العلاقات الثنائية".