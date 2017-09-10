الجــيش السوري يسيطر على مناطق جديدة بمدينة"ديـر الــزور"

أكد مصدر عسكري حكومي سوري هذا الأحد أن الجيش سيطر على سريتي"جنيد"و"الحرس الجمهوري"ومنطقتي"المعامل"و"المقابر"بمدينة"دير الزور".

وذكر المصدر في تصريح لقناة (روسيا اليوم)أن وحدات الجيش الموجودة على محور"السخنة- دير الزور"وصلت إلى"الفوج 137"ومنطقة "البانوراما"، موضحا أن الجيش السوري"يوسع سيطرته في المنطقة ويعزز محيط الأمان حول الثغرة التي دخلت القوات منها إلى مطار /دير الزور/ العسكري وحيي/الطحطوح/ و/هرابش/".

وأضاف أن هذا"التقدم من قبل الجيش يهدف إلى فتح طريق السيارات الدولي الذي يربط دمشق ب/دير الزور/ عبر /تدمر/"، مشيرا إلى أن وحدات الهندسة العسكرية تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون هناك.

وذكر أن وحدات الهندسة تواصل كذلك تفكيك الألغام من جوانب الطريق الرابط بين المطار ومدينة"دير الزور"، وتهيئته لوصول الإمدادات عن طريق البر إلى المطار والمدنيين في"هرابش"و"الطحطوح" الواقعين بجانب المطار، لافتا إلى أن الجيش"يطوق العديد من عناصر داعش الإرهابي في محيط حقل"التيم"النفطي ب"دير الزور".

المصدر : واج