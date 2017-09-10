البطولة الإفريقية للسيدات/الدورة التأهيلية (المنطقة 1): المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره التونسي(1-3)

تغلب المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات على نظيره الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط لواحد (3-1) في لقاء الإياب للدورة التأهيلية (المنطقة 1) للبطولة الإفريقية للأمم-2017، الذي جمع بينهما هذا الأحد بالقاعة المتعددة الرياضات ببجاية.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:الجزائر- تونس: 25-19، 23-25، 24-25، 23-25.

كما انهزم المنتخب الوطني يوم السبت كذلك أمام المنتخب التونسي في لقاء الذهاب بنتيجة (3-1).

وتجرى الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة 2017 في الكاميرون ما بين 5 و 20 أكتوبر المقبل، وتعد هذه الطبعة مؤهلة لمونديال اليابان 2018.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية