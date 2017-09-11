الرئيس الفنزويلي يواصل هذا الاثنين زيارته للجزائر

يواصل الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو موروس هذا الاثنين زيارته للجزائر والتي تدوم يومين.

هذا واستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو موروس اليوم بإقامة الدولة بزرالدة بالجزائر العاصمة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح.

وجرى الاستقبال بحضور الوزير الاول احمد اويحيى و وزير الطاقة مصطفى قيتوني و وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى ايمان فرعون.

وستسمح زيارة مادورو للجزائر التي شرع فيها ليلة أمس الاحد للطرفين بإجراء تقييم لوضع علاقات الصداقة والتعاون الثنائية وكذا سبل ووسائل تعزيزها.

كما ستسمح الزيارة التي تدوم يومين بتبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما وضع سوق المحروقات العالمية وآفاقها.

