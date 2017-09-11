خبراء للإذاعة: مخطط عمل الحكومة يرسم نموذجا اقتصاديا جديدا مع مواصلة الدعم الاجتماعي

أكد خبراء في برنامج "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى أن مخطط عمل الحكومة يرسم الخطوط العريضة للنموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى تنويع مصادر التمويل دون التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي إلى جانب توسيع دائرة الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين .

وفي هذا الجانب قال الدكتور عامر رخيلة "إن مخطط عمل الحكومة يتضمن الرغبة في انطلاق نموذج اقتصادي جديد بغية تحقيق وجوب العدول عن سياسة الاعتماد على الموارد الطاقوية ،كما هناك تأكيد على مواصلة الدعم الاجتماعي .

من جهته أكد الدكتور صويرة عبد الكريم أن الحكومة ملزمة دستوريا بعرض مخططها على البرلمان بغرفتيه وعلى النواب مناقشته بكل دقة وعمق .

كما شددا المتحدثان على أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب من جهة تضامن الشركاء الاقتصاديين مع الحكومة وتفهم الشركاء الاجتماعيين من جهة ثانية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية