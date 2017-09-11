مساهل يترأس هذا الاثنين بالقاهرة مع نظيره الياباني أشغال الدورة الـ1 للحوار السياسي العربي-الياباني

يترأس وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل هذا الاثنين بالقاهرة مناصفة مع نظيره الياباني، تارو كونو، أشغال الدورة الاولى للحوار السياسي العربي-الياباني، والمقرر عقدها بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وستبحث هذه الدورة التي تعتبر آلية جديدة عددا من القضايا والأزمات في المنطقة العربية و شرق آسيا و قضايا مكافحة الارهاب بالإضافة الى دراسة سبل ووسائل الدفع بالتعاون العربي في المجال الثقافي و التعليمي".

كما سيكون لوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على هامش أشغال هذه الدورة لقاء ثنائي مع وزير الشؤون الخارجية الياباني يتمحور حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك و تطوير العلاقات الثنائية".