الجزائر تدين بقوة الاعتداء الإرهابي ضد قوات الأمن المصرية بشمال سيناء

أعربت الجزائر, على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف, عن "إدانتها القوية" للاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الاثنين قافلة لقوات الأمن المصرية شمال سيناء.

وقال الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف اليوم قافلة لقوات الأمن المصرية بمدينة بئر العبد, شمال سيناء, والذي ذهب ضحيته العديد من أفراد الأمن المصريين".

وأضاف بن علي شريف قائلا: "وإذ نتقدم الى أسر الضحايا وذويهم بأصدق تعازينا, فإننا نعرب في ذات الوقت عن تضامننا وتكاتفنا مع حكومة وشعب مصر ونشد على أيديهم في مواجهتهم لآفة الإرهاب الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا".

وخلص الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الى ان الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب, "تدرك أنه لا مكان لأية تنازلات في الحرب ضد هذه الآفة البغيضة" وأن "الشقيقة مصر, القوية بشعبها وبمؤسساتها, قادرة على التصدي للإرهاب".