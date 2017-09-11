أعاصير بالولايات المتحدة و جزر الكراييب: الرئيس بوتفليقة يبعث رسائل تعزية و تعاطف

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برسائل تعزية و تعاطف لنظرائه الامريكي دونالد ترامب و الفرنسي ايمانويل ماكرون و الكوبي راوول كاسترو روث و كذا لملكة انجلترا اليزابيت الثانية و ملك هولندا فيلام الكسندر على إثر الاعاصير التي خلفت خسائر بشرية و مادية هامة في الولايات المتحدة و جزر الكراييب.

و أكد رئيس الدولة في الرسالة التي وجهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول "لقد تلقيت ببالغ الأسى خبر الخسائر الهامة التي خلفتها الأعاصير المتتالية التي ضربت ولايات تكساس و لويزيان و فلوريداي و هي كلها كوارث تسببت في خسائر بشرية و مادية هامة".

و أضاف الرئيس بوتفليقة يقول "لا يسعني أمام هذه الماسي المؤلمة إلا أن أقدم لكم تعازيا الخالصة باسم الجزائر حكومة و شعبا و أصالة عن نفسي و اعبر لكم و للشعب الأمريكي الصديق عن تعاطفنا العميق".

و كتب رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها إلى الرئيس ماكرون يقول "تلقيت بكثير من الحزن و الأسى نبأ الخراب الذي تسببت فيه الأعاصير المتتالية التي ضربت جزيرتي سان مارتين و سان بارتيليمي حاصدة ارواح بشرية و مخلفة خسائر هامة في المنشئات الاقتصادية و الاجتماعية".

وتابع رئيس الجمهورية يقول " بهذه المناسبة الأليمة لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بإسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي بتعازي الخالصة معربا لكم عن تعاطفي معكم و مع الشعب الفرنسي الصديق كما أعرب عن تضامني مع العائلات التي مستها هذه الكارثة الطبيعية راجيا منكم ان تنقلوا إليهم خالص التعازي و المواساة".

و في برقية بعث بها إلى نظيره الكوبيي راوول كاسترو روز عقب إعصار إيرماي أبدى رئيس الجمهورية "عميق تعاطفه" و "خالص تضامنه".

و أضاف قائلا " أنا متيقن بأن الشعب الكوبي الشجاع تحت قيادتكم الحكيمة سيعيد بناء ما دمرته هذه الكارثة الطبيعية و سيواصل مسيرته نحو مزيد من التقدم و الازدهار".

و في رسالته إلى الملكة إيليزابيت الثانية و الملك فيلام ألكسندري اعرب رئيس الجمهورية عن بالغ حزنه عقب الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار إيرما الذي ضرب الجزر العذراء البريطانية و جزيرة سان مارتيني معبرا عن "تعاطفه و تضامنه مع العائلات التي مستها هذه الكارثة الطبيعية".

و وجه رئيس الجمهورية أيضا برقية تعزية و تضامن إلى نظيره المكسيكيي إنريكي بينا نييتو عقب الزلزال الذي ضرب بلاده.

و قال الرئيس بوتفليقة في رسالته "نرجوا منكم أن تبلغوا الشعب المكسيكي تعاطفنا و تضامننا معه في هذه المحنة التي سيعرف حتما كيف يتجاوزها".