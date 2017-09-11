الجولة الثالثة-مباراة مقدمة/:اتحاد الجزائر- دفاع تجنانت 1-1

تعادل فريقا اتحاد الجزائر ودفاع تجنانت 1-1 الشوط الأول(0-1)في لقاء مقدم عن الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى- موبليس، لكرة القدم جرى هذا الاثنين بملعب عمار حمادي ببولوغين.

وسجل هدفي المباراة كل من درفلو ( 79 د) لاتحاد الجزائر وعطوش ( د17) لدفاع تجنانت .

وبهذا التعادل يرتقي اتحاد الجزائر ودفاع تاجنانت مؤقتا للمركز الثاني برصيد خمس نقاط عن بعد نقطة واحدة عن الرائد شباب بلوزداد الذي يستقبل مولودية الجزائر يوم غد الثلاثاء بملعب 20 أوت (الجزائر).

وتجرى باقي مقابلات الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

الاثنين 11 سبتمبر 2017:

اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت 1-1

الثلاثاء 12 سبتمبر 2017:

ملعب 20 أوت 55 : شباب بلوزداد -مولودية الجزائر (00ر17)

الجمعة 15 سبتمبر :

ملعب أول نوفمبر (تيزي وزو) : شبيبة القبائل - نادي بارادو (00ر17)

ملعب الشهيد حملاوي : شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس (45ر17)

ملعب الشهيد الياس امام : أولمبي المدية - اتحاد الحراش (00ر17)

ملعب 20 أوت (بشار) : شبيبة الساورة - اتحاد البليدة (00ر20)

السبت 16 سبتمبر :

ملعب الشهيد احمد زبانة : مولودية وهران - نصر حسين داي (00ر17)

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - اتحاد بسكرة (45ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 6 2

2. دفاع تاجنانت 5 3

--. اتحاد الجزائر 5 3

4- شبيبة الساورة 4 2

-- . شبيبة القبائل 4 2

--. مولودية الجزائر 4 2

--. وفاق سطيف 4 2

8-شباب قسنطينة 3 2

--نادي بارادو 3 2

-- اتحاد بلعباس 3 2

-- مولودية وهران 3 2

12. نصر حسين داي 1 2

--. أولمبي المدية 1 2

14. اتحاد بسكرة 0 2

--اتحاد البليدة 0 2

-- اتحاد الحراش 0 2.

المصدر : واج