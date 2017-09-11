ارتفاع أسعار سلة خامات أوبك إلى 53ر52 دولارا للبرميل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني هذا الاثنين أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل يوم الجمعة 09 سبتمبر إلى 53ر52 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله، حيث وصل إلى 48ر52 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

وشهدت أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفاعا، حيث ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أكتوبر41 سنتاي أو ما يعادل 9ر0 بالمائة إلى 89ر47 دولار للبرميل بعدما هبط 3ر3 بالمائة يوم الجمعة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود نوفمبر30 سنتاي أو 6ر0 بالمائة إلى 08ر54 دولار للبرميل بعدما انخفض عند التسوية السابقة 3ر1 بالمائة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد مناقشة وزير النفط السعودي احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط بعد مارس2018 مع نظيريه الفنزويلي والقازاخستاني.

ويذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا قد اتفقوا ماي الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس 2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء ومن خارجها بشدة وذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية