حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 76 آخرين يومي 8 و9 سبتمبر الحالي

لقي7 أشخاص حتفهم وأصيب 76 آخرون بجروح في 69 حادث مرور سجل يومي 8 و9 سبتمبر الجاري وذلك على مستوى المناطق الحضرية،حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأرجع ذات المصدر هذه الحوادث إلى العنصر البشري الذي كان المتسبب الرئيسي في وقوعها، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بحالة المركبة والطريق.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني بهذه المناسبة دعوتها لمستخدمي الطريق العام من أجل "لالتزام والتقيد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة وعدم الإفراط في السرعة وتجنب السياقة في حالة التعب".

المصدر : واج