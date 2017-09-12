تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالبويرة

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي قامت أمس الاثنين بالبويرة ،من تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين.

وأوضح البيان أنه و "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 11 سبتمبر 2017 ثلاثة مخابئ للإرهابيين".

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بعشرة قناطير"، يضيف المصدر ذاته.

وبتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربا وضبطت سيارة رباعية الدفع و1,6 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب" فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من البيض وتلمسان ومعسكر بالناحية العسكرية الثانية، "تاجري (02) مخدرات و 04 مهربين وحجزوا 51,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و 2690 علبة تبغ".

ومن جهة أخرى و في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية "أوقف حراس الشواطئ ببني صاف بالناحية العسكرية الثانية 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في حين تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي بتلمسان و أدرار والنعامة".