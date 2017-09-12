يوسفي:الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات بالجزائر يوشك على الانتهاء

كشف وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي هذا الثلاثاء عن أن الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء لتنظيم هذا المجال.

وأوضح يوسفي في تصريح للصحافة على هامش إطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة أن "دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء وسيشمل خصوصا الإطار التنظيمي لهذا المجال بهدف تشجيع هذا الصناعة".

و أكد الوزير على ضرورة مشاركة الصناعة الجزائرية أكثر فأكثر في صناعة السيارات مضيفا أن دائرته الوزارية "ستعمل في هذا الاتجاه".

من جهة أخرى صرح يوسفي أن الحكومة بصدد دراسة خلق مجلس استشاري للصادرات لبعث تقارب و تشاور مع المنتجين و المصدرين و الصناعيين بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بأزمة المياه في مركب الحديد و الصلب بالحجار (عنابة) قال الوزير "نحن بصدد معالجة آبار داخل المركب و خارجه كما هناك إمكانيات أخرى لجلب الماء غير أن هذا يبقى غير كاف و يجب إيجاد حلول طويلة المدى لتسوية هذا المشكل نهائيا".