بريد الجزائر تحذر من انتشار تطبيقات تنتحل وتستعمل هويتها وشعارها على الانترنت

حذرت مؤسسة بريد الجزائر في الآونة الأخيرة انتشار عدد كبير من التطبيقات التي تنتحل وتستعمل هويّة وشعار المؤسسة بطرق غير قانونية على شبكة الانترنت حسب ما افاد به هذا الثلاثاء بيان لذات الهيئة .

واوضح بيان لبريد الجزائر أن هذه التطبيقات "تعمل على جمع المعطيات الخاصة بالمواطنين وهذا بغية استعمالها لإلحاق الضرر بسمعة المؤسسة"، مبرزا أن مؤسسة بريد الجزائر "قامت بإتخاد جملة من التدابير على مستوى السلطات المختصة في معالجة قضايا انتحال الشخصية وذلك من أجل وضع حد لهذه الممارسات".

وتدعو مؤسسة بريد الجزائر زبائنها الراغبين في الاطلاع على رصيدهم عبر شبكة الانترنيت إلى "اتخاذ المزيد من الحذر والتحلي بالحيطة وهذا بالدخول مباشرة إلى الموقع الالكتروني الرسمي لبريد الجزائر www.poste.dz والتأكد من أن الرابط هو https://eccp.poste.dz/ ".

وأشار البيان إلى أن بريد الجزائر "مؤسسة وطنية ساهرة على حسن إدارة مصالح زبائنها وهي لا تنفك تعمل على تحسين خدماتها والإصغاء لمتطلبات زبائنها".