كرة القدم- الرابطة المحترفة الأولى موبيليس /الجولة الثالثة-مباراة مقدمة/: فوز شباب بلوزداد على مولودية الجزائر 2-0

فاز شباب بلوزداد على مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 (الشوط الاول: 1-0) اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت في مباراة مقدمة عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم.

وسجل هدفي المباراة لفائدة الشباب كل من محمد امين حامية (45+4) من ضربة جزاء و عريبي (90+3)بفضل هذا الانتصار الثالث على التوالي يدعم الشباب البلوزدادي مركزه في صدارة الترتيب بمجموع 9 نقاط فيما تبقى المولودية مؤقتا في الصف الرابع برصيد 4 نقاط.

وكان اتحاد الجزائر و دفاع تجنانت قد تعادلا (1-1) امس الاثنين في لقاء اخر مقدم عن الجولة الثالثة جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وتجرى باقي مقابلات الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

الاثنين 11 سبتمبر 2017:

اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت 1 - 1

الثلاثاء 12 سبتمبر 2017:

شباب بلوزداد -مولودية الجزائر 2 - 0

الجمعة 15 سبتمبر :

ملعب أول نوفمبر (تيزي وزو) : شبيبة القبائل - نادي بارادو (00ر17 دون

جمهور)

ملعب الشهيد حملاوي : شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس (45ر17)

ملعب الشهيد الياس امام : أولمبي المدية - اتحاد الحراش (00ر17)

ملعب 20 أوت (بشار) : شبيبة الساورة - اتحاد البليدة (00ر20)

السبت 16 سبتمبر :

ملعب الشهيد احمد زبانة : مولودية وهران - نصر حسين داي (00ر17)

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - اتحاد بسكرة (45ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 9 3

2. دفاع تاجنانت 5 3

--. اتحاد الجزائر 5 3

4- شبيبة الساورة 4 2

-- . شبيبة القبائل 4 2

--. وفاق سطيف 4 2

--. مولودية الجزائر 4 3

8-شباب قسنطينة 3 2

--نادي بارادو 3 2

-- اتحاد بلعباس 3 2

-- مولودية وهران 3 2

12. نصر حسين داي 1 2

--. أولمبي المدية 1 2

14. اتحاد بسكرة 0 2

--اتحاد البليدة 0 2

-- اتحاد الحراش 0 2.