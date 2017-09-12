كرة القدم- الرابطة المحترفة الأولى موبيليس /الجولة الثالثة-مباراة مقدمة/: فوز شباب بلوزداد على مولودية الجزائر 2-0

فاز شباب بلوزداد على مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 (الشوط الاول: 1-0) اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت في مباراة مقدمة عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم.
وسجل هدفي المباراة لفائدة الشباب كل من محمد امين حامية (45+4) من ضربة جزاء و عريبي (90+3)بفضل هذا الانتصار الثالث على التوالي يدعم الشباب البلوزدادي مركزه في صدارة الترتيب بمجموع 9 نقاط فيما تبقى المولودية مؤقتا في الصف الرابع برصيد 4 نقاط.
وكان اتحاد الجزائر و دفاع تجنانت قد تعادلا (1-1) امس الاثنين في لقاء اخر مقدم عن الجولة الثالثة جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين.
وتجرى باقي مقابلات الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين.
الاثنين 11 سبتمبر 2017:
اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت 1 - 1
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017:
شباب بلوزداد -مولودية الجزائر 2 - 0
الجمعة 15 سبتمبر :
ملعب أول نوفمبر (تيزي وزو) : شبيبة القبائل - نادي بارادو (00ر17 دون
جمهور)
ملعب الشهيد حملاوي : شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس (45ر17)
ملعب الشهيد الياس امام : أولمبي المدية - اتحاد الحراش (00ر17)
ملعب 20 أوت (بشار) : شبيبة الساورة - اتحاد البليدة (00ر20)
السبت 16 سبتمبر :
ملعب الشهيد احمد زبانة : مولودية وهران - نصر حسين داي (00ر17)
ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - اتحاد بسكرة (45ر17)
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 9 3
2. دفاع تاجنانت 5 3
--. اتحاد الجزائر 5 3
4- شبيبة الساورة 4 2
-- . شبيبة القبائل 4 2
--. وفاق سطيف 4 2
--. مولودية الجزائر 4 3
8-شباب قسنطينة 3 2
--نادي بارادو 3 2
-- اتحاد بلعباس 3 2
-- مولودية وهران 3 2
12. نصر حسين داي 1 2
--. أولمبي المدية 1 2
14. اتحاد بسكرة 0 2
--اتحاد البليدة 0 2
-- اتحاد الحراش 0 2.