كرة القدم- الرابطة المحترفة الأولى موبيليس /الجولة الثالثة-مباراة مقدمة/: فوز شباب بلوزداد على مولودية الجزائر 2-0

12/09/2017 - 19:50

فاز شباب بلوزداد  على  مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 (الشوط الاول: 1-0) اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت في مباراة مقدمة عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم.
وسجل هدفي المباراة لفائدة الشباب كل من محمد امين حامية (45+4) من ضربة جزاء و عريبي (90+3)بفضل هذا الانتصار الثالث على التوالي يدعم الشباب البلوزدادي مركزه في صدارة الترتيب بمجموع 9 نقاط فيما تبقى المولودية مؤقتا في الصف الرابع برصيد 4 نقاط.
وكان اتحاد الجزائر و دفاع تجنانت قد تعادلا (1-1) امس الاثنين في لقاء اخر مقدم عن الجولة الثالثة جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين.
وتجرى باقي مقابلات الجولة الثالثة  يومي الجمعة والسبت المقبلين.
الاثنين 11 سبتمبر 2017:
اتحاد الجزائر- دفاع تاجنانت    1 - 1  
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017:
 شباب بلوزداد -مولودية الجزائر     2  - 0
الجمعة 15 سبتمبر :
ملعب أول نوفمبر (تيزي وزو) : شبيبة القبائل - نادي بارادو    (00ر17 دون  
جمهور)  
ملعب الشهيد حملاوي             : شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس  (45ر17)  
ملعب الشهيد الياس امام         : أولمبي المدية  - اتحاد الحراش (00ر17)  
ملعب 20 أوت (بشار)          : شبيبة الساورة - اتحاد البليدة    (00ر20) 

السبت 16 سبتمبر :
ملعب الشهيد احمد زبانة        : مولودية وهران - نصر حسين داي (00ر17)  
ملعب 8 ماي 45               : وفاق سطيف - اتحاد بسكرة         (45ر17)
    الترتيب              نقاط           لعب

1. شباب بلوزداد         9              3
2. دفاع تاجنانت         5              3
--. اتحاد الجزائر        5              3
4- شبيبة الساورة        4              2
-- . شبيبة القبائل        4              2
--. وفاق سطيف        4               2
--. مولودية الجزائر    4               3
8-شباب قسنطينة       3               2
--نادي بارادو          3               2
-- اتحاد بلعباس        3               2
-- مولودية وهران     3               2
12. نصر حسين داي 1               2
--. أولمبي المدية      1               2
14. اتحاد بسكرة      0               2
--اتحاد البليدة          0                2
-- اتحاد الحراش      0                2.

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