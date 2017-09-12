طاقة: التوقيع على اتفاق شراكة بين سوناطراك و عدة شركات بترولية أجنبية

وقعت شركة سوناطراك اليوم الثلاثاء على اتفاق يهدف إلى تعزيز علاقاتها مع أنداركو و سيبسا و ايني و بيترامينا و تاليسمان وكذا الشراكة القائمة حول الحقل الذي يغطي المواقع 404أ و 405أ و 406أي حسب ما جاء في بيان للشركة.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يكرس "ارادة سوناطراك و شركائها في الحفاظ و تطوير شراكتهم التاريخية".