طاقة: التوقيع على اتفاق شراكة بين سوناطراك و عدة شركات بترولية أجنبية

12/09/2017 - 22:07

وقعت شركة سوناطراك اليوم الثلاثاء على اتفاق يهدف إلى تعزيز علاقاتها مع أنداركو و سيبسا و  ايني و بيترامينا و تاليسمان وكذا الشراكة القائمة حول الحقل الذي يغطي المواقع 404أ و 405أ و 406أي حسب ما جاء في بيان للشركة.  
و أوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يكرس "ارادة سوناطراك و شركائها في الحفاظ و تطوير شراكتهم التاريخية".

 

اقتصاد