الأمين العام للاتحاد الروهينغي للاذاعة:لا نتوقع إصدار مجلس الأمن لأي قرار ينصف مسلمينا

أكد الأمين العام للاتحاد الروهينغي عبد الله معروف الاركاني في برنامج "زوايا الأحداث "للقناة الإذاعية الأولى عدم اصدار مجلس الأمن الدولي -الذي يعقد هذا الاربعاء اجتماعا مغلقا لبحث وضع مسلمي الروهينغا- لأي قرار ينصف هذه المأساة لتقاطع مصالح الدول الكبرى.

ودعا عبد الله معروف الاركاني الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لمأساة مسلمي الروهينغا والمبادرة إلى إرسال قوات أممية ووضع منطقة معزولة لحمايتهم في الفترة الحالية.

هذا وأبرز المتحدث ذاته مدى تعرض مسلمي الروهينغا للتطهير العرقي حيث قدرعدد النازحين من الروهينغا نحو بنغلادش بنحو 370 ألف بحسب تقارير الأمم المتحدة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية