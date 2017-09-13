الخارجية العراقية :اجماع عربي برفض استفتاء انفصال إقليم كردستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية هذا الأربعاء عن وجود إجماع عربي رافض لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق" حسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة قول المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمالي في بيان -اليوم- إنه استجابة لطلب وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية "أصدر المجلس الوزاري قرارا عربيا وبالاجماع لرفض الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "القرار جاء لعدم قانونيته وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك بهي ولدعم وحدة العراق لما تمثله من عامل رئيسي لأمن واستقرار المنطقة".

كما اعتبر أن تهديد هذه الوحدة "يمثل خطرا على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الارهاب".

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد أجمع في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على رفض استفتاء اقليم كردستان الموزمع إجراؤه في الـ 25 سبتمبر الجاري.

وانسحب النواب الأكراد من الجلسة احتجاجا على هذا القرار.

وقالت العضو بمجلس النواب الكردية أشواق الجافي إن القرار "غير ملزم للجهات التنفيذية" بإقليم كردستان معتبرة أنه "انتهاك للدستور ومخالف للمواد 3 و46 و5 منه".