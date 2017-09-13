تدمير 16 مخبأ للإرهابيين بكل من تيبازة وبومرداس

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء ستة عشرة (16) مخبأ للإرهابيين بتيبازة/ن.ع.1وبومدرداس حسبما ورد هذا الأربعاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء الـ 12 سبتمبر 2017 اثني عشرة (12) منها بتيبازة /ن .ع . 1 و(04) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأجهزة اتصال ومواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى بالإضافة إلى أربعة (04) مخابئ أخرى ببومرداس .

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران وتلمسان/ن.ع.2 ستة (06) تجار مخدرات وضبطوا (119,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(750) قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أوقف حراس الشواطئ بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2 (62) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان (24) مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.